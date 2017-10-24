Выручка App Store и Google Play выросла на 25%

В третьем квартале пользователи мобильных магазинов потратили 17 миллиардов долларов.

Аналитическое агентство App Annie сообщило, что третий квартал 2017 года — рекордный для цифровых магазинов App Store и Google Play. Речь идёт не только о количестве скачиваний, но и о потребительских расходах.

Оборот App Store и Google Play продолжает расти Фото: © Flickr/Cristiano Betta

Общемировые загрузки приложения на этих платформах достигли 26 миллиардов. Это на 8% больше, чем в 2016 году. На Google Play пришлось 18 миллиардов загрузок, на App Store — 8 миллиардов.