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Регион
Опубликовано 24 октября 2017, 10:11

Выручка App Store и Google Play выросла на 25%

В третьем квартале пользователи мобильных магазинов потратили 17 миллиардов долларов.

Аналитическое агентство App Annie сообщило, что третий квартал 2017 года — рекордный для цифровых магазинов App Store и Google Play. Речь идёт не только о количестве скачиваний, но и о потребительских расходах.

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Оборот App Store и Google Play продолжает расти

Фото: © Flickr/Cristiano Betta

Общемировые загрузки приложения на этих платформах достигли 26 миллиардов. Это на 8% больше, чем в 2016 году. На Google Play пришлось 18 миллиардов загрузок, на App Store — 8 миллиардов.

На приложения для Android пользователи потратили 11 миллиардов долларов, на iOS — 6 миллиардов.

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Сергей Сурепин
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