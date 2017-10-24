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Опубликовано 24 октября 2017, 10:32

Авторы GTA V объяснили отсутствие сюжетных дополнений у игры

Разработчики сфокусированы на одиночных боевиках, но это не было осознанным решением.

Дизайн-директор Rockstar Games Имран Сарвар рассказал, что отсутствие сюжетных дополнений к GTA V не было осознанным решением студии. По словам разработчика, однопользовательский режим в случае этой игры был огромным и в целом завершённым.

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Разработчики рассказали, почему у GTA V нет сюжетных дополнений

Фото: © Flickr/Ignacio Brotons

Несмотря на это, для Rockstar Games это не означает окончанием одиночных игр или одиночных дополнений. GTA V была особым случаем, так как игру многократно перевыпускали, что требовало дополнительных ресурсов.

Разработчики добавили, что одиночные игры как способ рассказать историю всё ещё приоритетны для Rockstar Games.

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Сергей Сурепин
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