Авторы GTA V объяснили отсутствие сюжетных дополнений у игры

Разработчики сфокусированы на одиночных боевиках, но это не было осознанным решением.

Дизайн-директор Rockstar Games Имран Сарвар рассказал, что отсутствие сюжетных дополнений к GTA V не было осознанным решением студии. По словам разработчика, однопользовательский режим в случае этой игры был огромным и в целом завершённым.

Разработчики рассказали, почему у GTA V нет сюжетных дополнений Фото: © Flickr/Ignacio Brotons

Несмотря на это, для Rockstar Games это не означает окончанием одиночных игр или одиночных дополнений. GTA V была особым случаем, так как игру многократно перевыпускали, что требовало дополнительных ресурсов.