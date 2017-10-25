Шведская спортсменка обвинила футболиста в изнасиловании, которого не помнит

25-летняя звезда женского футбола Швеции Александра Норд после тусовки с алкоголем очнулась в кровати с известным футболистом Премьер-лиги. Теперь девушка обвиняет спортсмена в изнасиловании.

Keep your head in the game A post shared by Alex (@alexandranordd) on Dec 22, 2016 at 2:33am PST

Одна из футболисток Швеции, экс-нападающая QPR Ladies Александра Норд заявила, что игрок Премьер-лиги пытался её изнасиловать.

Love conquers A post shared by Alex (@alexandranordd) on Oct 21, 2017 at 1:25pm PDT

Она признаёт, что после вечеринки в клубе вернулась в свой гостиничный номер пьяной и не помнит, как всё произошло. Утром, когда она проснулась, обнажённый мужчина лежал прямо на ней, да и сама она была голой.

A post shared by Alex (@alexandranordd) on Oct 19, 2017 at 10:48am PDT

Я поняла, что это он снял с меня одежду. Я точно не знаю, как далеко он зашёл... Александра Норд

Oh Happy days A post shared by Alex (@alexandranordd) on Mar 25, 2017 at 2:40am PDT

Судя по рассказу девушки, её ночной гость и утром пытался домогаться её. Он не понимал, что она не хотела быть с ним.

When not playing football ‍♀️ A post shared by Alex (@alexandranordd) on Nov 17, 2016 at 10:04am PST

Моей первой реакцией был гнев, потом мне было стыдно: ведь может быть, я согласилась на что-то?.. Александра Норд