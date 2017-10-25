Шведская спортсменка обвинила футболиста в изнасиловании, которого не помнит
Фото: © instagram/alexandranordd
25-летняя звезда женского футбола Швеции Александра Норд после тусовки с алкоголем очнулась в кровати с известным футболистом Премьер-лиги. Теперь девушка обвиняет спортсмена в изнасиловании.
Одна из футболисток Швеции, экс-нападающая QPR Ladies Александра Норд заявила, что игрок Премьер-лиги пытался её изнасиловать.
Она признаёт, что после вечеринки в клубе вернулась в свой гостиничный номер пьяной и не помнит, как всё произошло. Утром, когда она проснулась, обнажённый мужчина лежал прямо на ней, да и сама она была голой.
Я поняла, что это он снял с меня одежду. Я точно не знаю, как далеко он зашёл...
Судя по рассказу девушки, её ночной гость и утром пытался домогаться её. Он не понимал, что она не хотела быть с ним.
Моей первой реакцией был гнев, потом мне было стыдно: ведь может быть, я согласилась на что-то?..
После инцидента менеджер футболиста Премьер-лиги позвонил ей и предупредил о том, чтобы она молчала о том, что произошло в отеле. С тех пор она покинула QPR и появлялась в на экранах шведского ТВ в реалити-шоу.