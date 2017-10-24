В Steam выросли продажи "Ведьмака"

За неделю с 15 по 22 октября первое место в рейтинге самых продаваемых игр в Steam до сих пор остаётся за многопользовательским шутером PlayerUnknown's Battlegrounds. За этот период игру купили около 500 тысяч раз, общий тираж в скором времени превысит 17 миллионов копий.