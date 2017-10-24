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Опубликовано 24 октября 2017, 14:34

В Steam выросли продажи "Ведьмака"

Цифровой магазин опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошедшую неделю.

За неделю с 15 по 22 октября первое место в рейтинге самых продаваемых игр в Steam до сих пор остаётся за многопользовательским шутером PlayerUnknown's Battlegrounds. За этот период игру купили около 500 тысяч раз, общий тираж в скором времени превысит 17 миллионов копий.

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"Ведьмак" вернулся в тройку лидеров по продажам в Steam

Фото: © Flickr/Natty Dread

Второе место заняло издание "Игра года" третьего "Ведьмака". Начиная с 16 октября игру можно было купить со скидкой в 50%.

Замыкает тройку лидеров новый релиз — South Park: The Fractured But Whole. Игра вышла 17 октября, и за шесть дней её купили 145 тысяч человек.

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Сергей Сурепин
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