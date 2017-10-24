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Опубликовано 24 октября 2017, 14:52

В Quake Champions нашли связь между скоростью стрельбы и частотой кадров

Фото &copy; Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Один из геймеров провёл исследование. Владельцы более мощных ПК получили преимущество в шутере.

Пользователь официального форума Bethesda под псевдонимом ShaseOfBase провёл исследование. Он установил, что частота кадров в многопользовательском шутере Quake Champions напрямую влияет на скорострельность оружия.

Автор видео с помощью макросов настроил мышь так, чтобы кнопка стрельбы каждый раз нажималась в течение 4 секунд. Затем геймер менял в шутере частоту кадров и вычислял количество израсходованных патронов.

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Игрок обнаружил связь между скоростью стрельбы и частотой кадров в Quake Champions

Фото © Bethesda Softworks

Согласно подсчётам геймера, скорострельность оружия упадёт на 20%, если частота кадров снизится со 120 до 60.

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Сергей Сурепин
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