В Quake Champions нашли связь между скоростью стрельбы и частотой кадров

Один из геймеров провёл исследование. Владельцы более мощных ПК получили преимущество в шутере.

Пользователь официального форума Bethesda под псевдонимом ShaseOfBase провёл исследование. Он установил, что частота кадров в многопользовательском шутере Quake Champions напрямую влияет на скорострельность оружия.

Автор видео с помощью макросов настроил мышь так, чтобы кнопка стрельбы каждый раз нажималась в течение 4 секунд. Затем геймер менял в шутере частоту кадров и вычислял количество израсходованных патронов.

Игрок обнаружил связь между скоростью стрельбы и частотой кадров в Quake Champions Фото © Bethesda Softworks