В Quake Champions нашли связь между скоростью стрельбы и частотой кадров
Фото © Bethesda Softworks
Один из геймеров провёл исследование. Владельцы более мощных ПК получили преимущество в шутере.
Пользователь официального форума Bethesda под псевдонимом ShaseOfBase провёл исследование. Он установил, что частота кадров в многопользовательском шутере Quake Champions напрямую влияет на скорострельность оружия.
Автор видео с помощью макросов настроил мышь так, чтобы кнопка стрельбы каждый раз нажималась в течение 4 секунд. Затем геймер менял в шутере частоту кадров и вычислял количество израсходованных патронов.
Игрок обнаружил связь между скоростью стрельбы и частотой кадров в Quake Champions
Фото © Bethesda Softworks
Согласно подсчётам геймера, скорострельность оружия упадёт на 20%, если частота кадров снизится со 120 до 60.