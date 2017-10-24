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Опубликовано 24 октября 2017, 15:24

Gran Turismo Sport продаётся лучше Forza Motorsport 7

Невзирая на это, автомобильный симулятор стартовал хуже пятой части серии Gran Turismo.

18 октября вышла Gran Turismo Sport. Автомобильный симулятор получил хвалебные отзывы, а также занял первое место в британском чарте продаж за прошлую неделю.

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В первую неделю розничные продажи GT Sport превзошли результаты Forza 7 в три раза

Фото: © Flickr/TransformersMan

Gran Turismo Sport при этом продаётся хуже пятой части, которая вышла в 2010 году. Несмотря на это, Gran Turismo Sport продемонстрировала самый успешный старт среди автомобильных симуляторов в этом году.

Игре от студии Polyphony Digital удалось обойти Forza Motorsport 7, Project CARS 2 и F1 2017.

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Сергей Сурепин
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