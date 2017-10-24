Gran Turismo Sport продаётся лучше Forza Motorsport 7

18 октября вышла Gran Turismo Sport. Автомобильный симулятор получил хвалебные отзывы, а также занял первое место в британском чарте продаж за прошлую неделю.

Gran Turismo Sport при этом продаётся хуже пятой части, которая вышла в 2010 году. Несмотря на это, Gran Turismo Sport продемонстрировала самый успешный старт среди автомобильных симуляторов в этом году.