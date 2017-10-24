Twitch получила первую встроенную игру

Для Twitch выпустили первую встроенную игру. Она получила название Galactic Disagreements и случайным образом разделяет зрителей на две команды, которым необходимо собирать ресурсы и запускать корабли, побеждая противника.

Один матч длится пять минут, в качестве поля боя служит трансляция в десктопном приложении Twitch. Игру впервые запустили для зрителей мероприятия TwitchCon — фестиваль прошёл с 20 по 22 октября.