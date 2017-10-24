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Опубликовано 24 октября 2017, 15:47

Twitch получила первую встроенную игру

Фото &copy; Twitch

Фото © Twitch

Многопользовательскую аркаду создали для аддонов ПК-приложения популярного сервиса.

Для Twitch выпустили первую встроенную игру. Она получила название Galactic Disagreements и случайным образом разделяет зрителей на две команды, которым необходимо собирать ресурсы и запускать корабли, побеждая противника.

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Galactic Disagreements — первая игра для Twitch

Фото © Twitch

Один матч длится пять минут, в качестве поля боя служит трансляция в десктопном приложении Twitch. Игру впервые запустили для зрителей мероприятия TwitchCon — фестиваль прошёл с 20 по 22 октября.

Разработкой игры занималась студия Hitbox Team, известная по платформеру Dustforce и приключенческой игре Spire.

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Сергей Сурепин
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