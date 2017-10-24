Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
Ирина Яровая. Фото © РИА Новости/Максим Блинов
В составе Совета по противодействию коррупции при президенте России произошли кадровые перестановки.
Президент РФ Владимир Путин исключил депутата Госдумы Ирину Яровую из состава Совета по противодействию коррупции. Также совет покинули ряд других политических деятелей, были назначены новые советники. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Помимо Яровой из состава совета вышли врио главы Удмуртии Александр Бречалов, адвокат Анатолий Кучерена, а также первый заместитель министра юстиции России Олег Плохой.
Вместо них в совет были приняты президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев и начальник Управления делами президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов.