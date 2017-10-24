Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией

В составе Совета по противодействию коррупции при президенте России произошли кадровые перестановки.

Президент РФ Владимир Путин исключил депутата Госдумы Ирину Яровую из состава Совета по противодействию коррупции. Также совет покинули ряд других политических деятелей, были назначены новые советники. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо Яровой из состава совета вышли врио главы Удмуртии Александр Бречалов, адвокат Анатолий Кучерена, а также первый заместитель министра юстиции России Олег Плохой.