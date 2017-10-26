Минпромторг намерен отстаивать интересы компании "Микроген" и продвигать её продукцию. Это "дочка" компании "Нацимбио", которая, в свою очередь, подчиняется госкорпорации "Ростех". Речь идёт о живых вакцинах от гриппа.

Существует два вида вакцин от гриппа — живые (с живым вирусом) и инактивированные (с убитым вирусом). В последние годы Минздрав и российские медучреждения чаще закупают именно "убитую" вакцину. Например, в этом году два самых крупных тендера (общая сумма — около 5 млрд рублей) Минздрав объявил на поставку именно инактивированной вакцины.

По данным источника Лайфа, руководство "Микрогена" обратилось в Минпромторг с просьбой поддержать компанию и внести в Национальный календарь прививок живую гриппозную вакцину "Ультравак".

Непопулярность живой прививки у госзаказчика привела к снижению спроса и на коммерческом рынке — в результате в 2017 году "Микроген" выпустил всего 92 тысячи упаковок "Ультравака". При этом производственные мощности позволяют делать до 6 млн доз в год.

Для предприятия становится просто невыгодно заниматься производством такого препарата. Именно поэтому "Микроген" попросил Минпромторг помочь.

В министерстве поддержали предложение "Микрогена" включить живую гриппозную вакцину "Ультравак" (в объёме 1 млн доз) в Национальный календарь прививок для вакцинации взрослых россиян.

Минпромторг даже рассматривает возможность предоставить "Микрогену" субсидии (сумма пока не известна).

У живой вакцины больше противопоказаний

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Как Лайфу рассказал Михаил Костинов, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток, живая вакцина — эффективная защита от гриппа, особенно пандемического (эпидемия нового вируса гриппа, который быстро переходит из одной страны на другую). Вводить её очень удобно — интерназально (через нос). Однако такая защита от вируса подойдёт не для всех. У живой вакцины много противопоказаний — практически любой недуг со здоровьем пациента (проблемы с дыханием, сердцем и так далее) может стать препятствием. Кроме того, живую вакцину нельзя вводить детям до трёх лет. — Обе вакцины эффективны, но инактивированная вакцина более универсальна. Её можно делать практически всем людям с хорошим самочувствием, без ограничений по возрасту. По цене эти вакцины тоже не очень отличаются. Но массово закупать именно живую вакцину не совсем целесообразно — она подходит далеко не для всех, — рассказал Костинов. По его словам, живая вакцина используется, в частности, в армии, на тяжёлом производстве. Там чаще всего работают полностью здоровые люди, у которых нет противопоказаний для "живой" прививки. — Очевидно, что хотят поддержать отечественного производителя. Тем более что такого рода вакцины от гриппа (живые) делают только в трёх странах мира — в России, США и Китае, — отметил эксперт.

"Нацимбио" продаёт вакцины с наценкой

Интересно, что "дочка" и "внучки" "Ростеха" регулярно пользуются поддержкой различных ведомств. И неплохо на этом зарабатывают. Например, как ранее рассказывал Лайф, нередко Минздрав закупает у компании "Нацимбио"лекарства с наценкой. Самый крупный контракт компании за 2017 год — поставка вакцин от гриппа (заключён с Минздравом 30 июня, сумма — 2,7 млрд рублей). Была поставлена вакцина "Совигрипп" (производства "Микроген"). Цена за единицу товара — 68 тысяч рублей.

Абсолютно такую же вакцину "Совигрипп" компания "Нацимбио" в апреле закупила у другого производителя — Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Контракт тоже был большой (652 миллиона рублей). Но цена за единицу составила 62 тысячи рублей. Если бы Минздрав закупал вакцину без наценки, то сэкономить удалось бы 243 миллиона рублей. Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в разговоре с Лайфом говорил, что "в данном случае "Нацимбио" получается бесполезным посредником, получающим кусок бюджетных денег".

— Государство субсидирует госкорпорации. У них направления убыточные, за счёт субсидий они получают некое возмещение. Это не всегда является правильным, тем более в данном случае. Мы же говорим о средствах, которые идут на здравоохранение. Получилось так, что те деньги, которые государство могло потратить на пациентов, оно потратило на поддержку госкорпораций.

Вакцин всё больше и больше

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

Как рассказывал Лайф, Минздрав в этом году закупил на 23% больше вакцин от гриппа, чем в прошлом. Всего было закуплено 58 млн доз вакцин. Чтобы всё это не пропало, прививку должны сделать 40% россиян. Так что сказать, что россияне испытывают дефицит вакцин от гриппа, нельзя — скорее речь скоро будет идти о переизбытке.

Учёные оценивают эффективность гриппозных вакцин по-разному. Сказать, какое исследование более достоверно, сложно. Во-первых, учёные могут исследовать разные вакцины (с живым и неживым вирусом). Во-вторых, одно дело — изучить истории болезни ста человек, другое — нескольких тысяч.

В исследовании учёных из Первого медицинского университета им. Сеченова (2016 год) сказано, что прививка от гриппа защитила детей на 100% (следили за 160 детьми от трёх до семи лет).

Учёные "Института экспериментальной медицины" при ФАНО пришли к выводу, что "средний коэффициент эффективности, по данным клинической диагностики, составил 45%" (следили за 500 тыс. пациентов).

Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), эффективность вакцины от гриппа в сезоне 2015–2016 достигла 59%.

Как сказано на сайте Общества специалистов доказательной медицины, "только что опубликовано исследование, обобщающее экспериментальную оценку противогриппозных вакцин прошлого сезона. В нём показано, что по одним вирусам гриппа защита составляет 0–40%, а по другому ... 50%".