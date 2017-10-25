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Регион
Опубликовано 25 октября 2017, 02:24

Эксперты рассказали об опасностях таяния льдов Арктики

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

Об этом заявили европейские эксперты на международной конференции по изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проходящей в Дальневосточном федеральном университете.

Таяние арктических льдов может обернуться для России огромными экологическими и экономическими рисками. Об этом заявили европейские эксперты на международной конференции по изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проходящей в Дальневосточном федеральном университете.

— Можно говорить, что последствия будут непредсказуемыми, они могут быть положительными для северной части России, но отрицательными для южных регионов страны, где может возникнуть дефицит воды, лесных ресурсов, — доложил директор Европейско-Средиземноморского центра изучения климатических изменений Антонио Наварра.

Эксперты также отметили вероятность изменения цикла выпадения осадков. Применительно к экономике это может привести к сдвигам в традиционных секторах, но оказывать положительное влияние на развитие туризма.

Международная конференция по изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Дальневосточном федеральном университете проходит с 24 по 26 октября. В ней принимают участие учёные из России, Италии, Китая, Республики Кореи, Финляндии, Нидерландов.

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Роман Босиков
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