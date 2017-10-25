В Шотландии барсук забрался в дом и старательно изображал из себя кота
Хитрый барсук забрался в дом к жителям шотландского города Линлитгоу, попировал из кошачьей миски, а затем узурпировал подстилку домашнего питомца. При этом животное усиленно прикидывалось спящим и отказывалось покидать нагретое место, несмотря на уговоры людей.
We were alerted yesterday to a badger who was spotted in a house in Linlithgow!— SCOTTISH SPCA (@ScottishSPCA) 19 октября 2017 г.
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Как сообщает издание Mirror, отчаявшись добиться результата дипломатическим путём, хозяева дома обратились за помощью к специалистам местного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными. У тех с барсуком разговор получился коротким: зверя изловили и вернули в суровые шотландские леса.