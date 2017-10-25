В Шотландии барсук забрался в дом и старательно изображал из себя кота

Хитрый барсук забрался в дом к жителям шотландского города Линлитгоу, попировал из кошачьей миски, а затем узурпировал подстилку домашнего питомца. При этом животное усиленно прикидывалось спящим и отказывалось покидать нагретое место, несмотря на уговоры людей.

Как сообщает издание Mirror, отчаявшись добиться результата дипломатическим путём, хозяева дома обратились за помощью к специалистам местного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными. У тех с барсуком разговор получился коротким: зверя изловили и вернули в суровые шотландские леса.