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Регион
Опубликовано 25 октября 2017, 06:33

В Шотландии барсук забрался в дом и старательно изображал из себя кота

Хитрый барсук забрался в дом к жителям шотландского города Линлитгоу, попировал из кошачьей миски, а затем узурпировал подстилку домашнего питомца. При этом животное усиленно прикидывалось спящим и отказывалось покидать нагретое место, несмотря на уговоры людей.

Как сообщает издание Mirror, отчаявшись добиться результата дипломатическим путём, хозяева дома обратились за помощью к специалистам местного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными. У тех с барсуком разговор получился коротким: зверя изловили и вернули в суровые шотландские леса.

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Анатолий Кривцов
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