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Опубликовано 25 октября 2017, 08:34

Stronghold HD временно стала бесплатной

На протяжении следующих нескольких дней есть возможность получить классическую стратегию.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Сервис цифровой дистрибуции GOG бесплатно раздаёт Stronghold HD. Вместе со стратегией 2001 года вы получите A.D. 2044 (1996 год выпуска).

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В GOG можно бесплатно забрать Stronghold HD

Фото © Valve Corporation

Для получения комплекта придётся авторизоваться на сайте GOG. После этого нажать на баннер, расположенный на главной странице магазина.

Предложение доступно здесь.

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Сергей Сурепин
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