Stronghold HD временно стала бесплатной

Сервис цифровой дистрибуции GOG бесплатно раздаёт Stronghold HD. Вместе со стратегией 2001 года вы получите A.D. 2044 (1996 год выпуска).

В GOG можно бесплатно забрать Stronghold HD

Для получения комплекта придётся авторизоваться на сайте GOG. После этого нажать на баннер, расположенный на главной странице магазина.