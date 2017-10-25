Stronghold HD временно стала бесплатной
На протяжении следующих нескольких дней есть возможность получить классическую стратегию.
Фото © Valve Corporation
Сервис цифровой дистрибуции GOG бесплатно раздаёт Stronghold HD. Вместе со стратегией 2001 года вы получите A.D. 2044 (1996 год выпуска).
В GOG можно бесплатно забрать Stronghold HD
Фото © Valve Corporation
Для получения комплекта придётся авторизоваться на сайте GOG. После этого нажать на баннер, расположенный на главной странице магазина.
Предложение доступно здесь.