Injustice 2 выйдет на ПК в этом году
Разработчики уже объявили о проведении бета-тестирования популярного файтинга с супергероями.
Warner Bros. анонсировала выход Injustice в Windows Store и Steam. Игра будет доступна уже осенью 2017 года.
Осенью этого года выйдет ПК-версия Injustice 2
Разработчики рассказали, что 25 октября начинается открытое бета-тестирование файтинга. Поиграть смогут все пользователи Steam.
За портирование игры отвечала студия QLOC. Ранее она работала над ПК-версиями Mortal Kombat XL, Hellblade: Senua's Sacrifice, Rime и DmC: Devil May Cry.