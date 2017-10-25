Injustice 2 выйдет на ПК в этом году

Разработчики уже объявили о проведении бета-тестирования популярного файтинга с супергероями.

Warner Bros. анонсировала выход Injustice в Windows Store и Steam. Игра будет доступна уже осенью 2017 года.

Осенью этого года выйдет ПК-версия Injustice 2 Скриншот видео youtube.com/Injustice

Разработчики рассказали, что 25 октября начинается открытое бета-тестирование файтинга. Поиграть смогут все пользователи Steam.