Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2017, 08:55

Injustice 2 выйдет на ПК в этом году

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Injustice

Скриншот видео youtube.com/Injustice

Разработчики уже объявили о проведении бета-тестирования популярного файтинга с супергероями.

Warner Bros. анонсировала выход Injustice в Windows Store и Steam. Игра будет доступна уже осенью 2017 года.

image

Осенью этого года выйдет ПК-версия Injustice 2

Скриншот видео youtube.com/Injustice

Разработчики рассказали, что 25 октября начинается открытое бета-тестирование файтинга. Поиграть смогут все пользователи Steam.

За портирование игры отвечала студия QLOC. Ранее она работала над ПК-версиями Mortal Kombat XL, Hellblade: Senua's Sacrifice, Rime и DmC: Devil May Cry.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • пк
  • injustice2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar