В The Elder Scrolls V: Skyrim появились финские леса

Автор модификации Every Tree Different для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition использовал фотографии настоящих деревьев, чтобы создать реалистичный лес в игре. Он делал эти снимки в Финляндии.

По словам разработчика под псевдонимом L3st4t, ему пришлось изменить внешний более 20 видов пней, а с помощью качественных изображений листва и кора теперь выглядят разнообразнее. Такого результата не добиться с какой-либо другой модификацией.