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Опубликовано 25 октября 2017, 09:21

В The Elder Scrolls V: Skyrim появились финские леса

Энтузиаст добавил в легендарную игру уникальные деревья с помощью фотографий реальных мест.

Автор модификации Every Tree Different для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition использовал фотографии настоящих деревьев, чтобы создать реалистичный лес в игре. Он делал эти снимки в Финляндии.

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Энтузиаст добавил в Skyrim реалистичные деревья

Фото: © Кадр из видео YouTube/L3st4t Mods and Games

По словам разработчика под псевдонимом L3st4t, ему пришлось изменить внешний более 20 видов пней, а с помощью качественных изображений листва и кора теперь выглядят разнообразнее. Такого результата не добиться с какой-либо другой модификацией.

Модификация работает только на The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Обновлённая версия игры вышла 28 октября 2016 года.

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Сергей Сурепин
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