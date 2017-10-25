В The Elder Scrolls V: Skyrim появились финские леса
Энтузиаст добавил в легендарную игру уникальные деревья с помощью фотографий реальных мест.
Автор модификации Every Tree Different для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition использовал фотографии настоящих деревьев, чтобы создать реалистичный лес в игре. Он делал эти снимки в Финляндии.
Энтузиаст добавил в Skyrim реалистичные деревья
Фото: © Кадр из видео YouTube/L3st4t Mods and Games
По словам разработчика под псевдонимом L3st4t, ему пришлось изменить внешний более 20 видов пней, а с помощью качественных изображений листва и кора теперь выглядят разнообразнее. Такого результата не добиться с какой-либо другой модификацией.
Модификация работает только на The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Обновлённая версия игры вышла 28 октября 2016 года.