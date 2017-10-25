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Опубликовано 25 октября 2017, 09:44

Hitman получит полную версию игры

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PlayStation EU

Скриншот видео youtube.com/PlayStation EU

Разработчики анонсировали выход в следующем месяце издания Game of the Year Edition.

Студия IO Interactive анонсировала выход Hitman: Game of the Year Edition. Цифровой релиз запланирован на 7 ноября.

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У Hitman будет издание "Игра года"

В издание Game of the Year Edition войдёт контент из The Complete First Season, кампания Patient Zero, а также новые контракты, оружие, костюмы и некоторые технические улучшения. Для IO Interactive это будет первый релиз в качестве независимой студии.

Также в игре появится три новых костюма: наряд клоуна из Blood Money, тактический костюм Raven Suit и ковбойская одежда.

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Сергей Сурепин
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