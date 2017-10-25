Hitman получит полную версию игры
Скриншот видео youtube.com/PlayStation EU
Разработчики анонсировали выход в следующем месяце издания Game of the Year Edition.
Студия IO Interactive анонсировала выход Hitman: Game of the Year Edition. Цифровой релиз запланирован на 7 ноября.
У Hitman будет издание "Игра года"
В издание Game of the Year Edition войдёт контент из The Complete First Season, кампания Patient Zero, а также новые контракты, оружие, костюмы и некоторые технические улучшения. Для IO Interactive это будет первый релиз в качестве независимой студии.
Также в игре появится три новых костюма: наряд клоуна из Blood Money, тактический костюм Raven Suit и ковбойская одежда.