Оружие концерна "Калашников" впервые официально появится в онлайн-игре

Как сообщается, конструкторы корректировали детали вплоть до записи звуков выстрелов.

Оружие, которое прозводят на концерне "Калашников", впервые официально представят в онлайн-игре "Калибр". Это разработка про спецназ от студии 1С Game Studios и Wargaming, сообщили представители концерна.

— Мы внимательно отслеживаем представленность продукции концерна в цифровой среде. Нам было важно, чтобы продукт и бренд были представлены корректно. Мы долго общались с разработчиками, корректировали детали вплоть до записи звуков выстрелов реальных изделий, — отметил заместитель гендиректора по маркетингу концерна Владимир Дмитриев.

Как отметили представители предприятия, продукцию "Калашникова" представят в игре вплоть до мельчайших деталей. С показателями, указанными в паспорте оружия, будут также совпадать скорострельность, время смены магазина и боезапас.