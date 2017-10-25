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Опубликовано 25 октября 2017, 08:55

Оружие концерна "Калашников" впервые официально появится в онлайн-игре

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Как сообщается, конструкторы корректировали детали вплоть до записи звуков выстрелов.

Оружие, которое прозводят на концерне "Калашников", впервые официально представят в онлайн-игре "Калибр". Это разработка про спецназ от студии 1С Game Studios и Wargaming, сообщили представители концерна.

— Мы внимательно отслеживаем представленность продукции концерна в цифровой среде. Нам было важно, чтобы продукт и бренд были представлены корректно. Мы долго общались с разработчиками, корректировали детали вплоть до записи звуков выстрелов реальных изделий, — отметил заместитель гендиректора по маркетингу концерна Владимир Дмитриев.

Как отметили представители предприятия, продукцию "Калашникова" представят в игре вплоть до мельчайших деталей. С показателями, указанными в паспорте оружия, будут также совпадать скорострельность, время смены магазина и боезапас.

Отметим, что ранее изделия концерна уже использовали в видеоиграх, однако "Калибр" станет первым экшеном, где оружие "Калашникова" будет "стрелять официально".

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Арина Демидова
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