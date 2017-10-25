Песков заявил об отсутствии ясности по поводу встречи Трампа и Путина
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге. Фото: © REUTERS/Carlos Barria
Сообщалось, что главы двух государств могут сесть за стол переговоров именно на саммите АТЭС во Вьетнаме.
Ясности по поводу возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, который состоится в городе Дананге 10–11 ноября, до сих пор нет. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он лишь отметил, что поездка Путина в Дананг действительно готовится, но понимания по поводу рабочего графика президента пока не прибавилось.
Напомним, впервые Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в июле на полях саммита G20 в Гамбурге. Следующая встреча, по данным СМИ, может произойти именно на саммите АТЭС во Вьетнаме. Однако в Кремле неоднократно отмечали, что говорить об этом пока преждевременно.