Песков заявил об отсутствии ясности по поводу встречи Трампа и Путина

Сообщалось, что главы двух государств могут сесть за стол переговоров именно на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Ясности по поводу возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, который состоится в городе Дананге 10–11 ноября, до сих пор нет. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он лишь отметил, что поездка Путина в Дананг действительно готовится, но понимания по поводу рабочего графика президента пока не прибавилось.