Игроки в Destiny 2 столкнулись с волной банов

Разработчики запретили использовать стороннее программное обеспечение, которое взаимодействует с кодом игры.

Владельцы ПК-версии Destiny 2 сообщили о волне банов сразу после первого запуска игры. Одного из пользователей заблокировали ещё до того, как он создал персонажа.

Авторы Destiny 2 массово банят игроков Фото: © Flickr/Jacob Rottmann

Разработчики установили в Destiny 2 систему, которая блокирует игроков в случае использования программы для захвата видео и стриминга вроде Open Broadcaster Software, XSplit, FRAPS, а также голосовых чатов Mumble и Discord. Также игра реагирует на использование MSI Afterburner и EVGA Precision XOC.