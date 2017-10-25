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Опубликовано 25 октября 2017, 12:21

Игроки в Destiny 2 столкнулись с волной банов

Разработчики запретили использовать стороннее программное обеспечение, которое взаимодействует с кодом игры.

Владельцы ПК-версии Destiny 2 сообщили о волне банов сразу после первого запуска игры. Одного из пользователей заблокировали ещё до того, как он создал персонажа.

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Авторы Destiny 2 массово банят игроков

Фото: © Flickr/Jacob Rottmann

Разработчики установили в Destiny 2 систему, которая блокирует игроков в случае использования программы для захвата видео и стриминга вроде Open Broadcaster Software, XSplit, FRAPS, а также голосовых чатов Mumble и Discord. Также игра реагирует на использование MSI Afterburner и EVGA Precision XOC.

Избежать бана можно в случае использования программного обеспечения по захвату изображения от GeForce и AMD.

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Сергей Сурепин
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