Twitch добавил смайлы в честь Хеллоуина

Популярный сервис с потоковыми трансляциями Twitch показал новый "лутбокс". В нём можно найти тематические смайлы для Хеллоуина.

Twitch придумал, как отметить Хеллоуин Фото: © Flickr/tofoli.douglas

Покупать контейнеры можно за "битсы" — цифровую валюту, приобретаемую за реальные деньги. Один контейнер стоит около 200 рублей.