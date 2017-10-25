Twitch добавил смайлы в честь Хеллоуина
Получить тематическое оформление можно с помощью системы контейнеров — она появилась на платформе в апреле.
Популярный сервис с потоковыми трансляциями Twitch показал новый "лутбокс". В нём можно найти тематические смайлы для Хеллоуина.
Twitch придумал, как отметить Хеллоуин
Фото: © Flickr/tofoli.douglas
Покупать контейнеры можно за "битсы" — цифровую валюту, приобретаемую за реальные деньги. Один контейнер стоит около 200 рублей.
Собрать новый набор смайлов можно до конца 2017 года.