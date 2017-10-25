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Регион
Опубликовано 25 октября 2017, 12:48

Twitch добавил смайлы в честь Хеллоуина

Получить тематическое оформление можно с помощью системы контейнеров — она появилась на платформе в апреле.

Популярный сервис с потоковыми трансляциями Twitch показал новый "лутбокс". В нём можно найти тематические смайлы для Хеллоуина.

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Twitch придумал, как отметить Хеллоуин

Фото: © Flickr/tofoli.douglas

Покупать контейнеры можно за "битсы" — цифровую валюту, приобретаемую за реальные деньги. Один контейнер стоит около 200 рублей.

Собрать новый набор смайлов можно до конца 2017 года.

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Сергей Сурепин
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