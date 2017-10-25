Авторы Sunset Overdrive остались без издателя

Студия Insomniac Games рассказала о желании выпустить продолжение Sunset Overdrive. Для этого разработчикам необходимо найти нового издателя.

Авторы Sunset Overdrive больше не работают с Microsoft

Первая часть игры была одним из первых эксклюзивов Xbox One. Тогда разработчикам помогла Microsoft — компания выступила в качестве издателя.

Продажи Sunset Overdrive оставляют желать лучшего: за три года игру купили 1,16 миллиона человек. Скорее всего, Microsoft не устроили такие цифры, поэтому компания перестала сотрудничать с Insomniac Games.