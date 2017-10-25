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Опубликовано 25 октября 2017, 13:22

Авторы Sunset Overdrive остались без издателя

Разработчики хотят выпустить продолжение игры, но не могут найти поддержку у издателей.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/GN

Скриншот видео youtube.com/GN

Студия Insomniac Games рассказала о желании выпустить продолжение Sunset Overdrive. Для этого разработчикам необходимо найти нового издателя.

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Авторы Sunset Overdrive больше не работают с Microsoft

Скриншот видео youtube.com/GN

Первая часть игры была одним из первых эксклюзивов Xbox One. Тогда разработчикам помогла Microsoft — компания выступила в качестве издателя.

Продажи Sunset Overdrive оставляют желать лучшего: за три года игру купили 1,16 миллиона человек. Скорее всего, Microsoft не устроили такие цифры, поэтому компания перестала сотрудничать с Insomniac Games.

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Сергей Сурепин
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