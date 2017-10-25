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Регион
Опубликовано 25 октября 2017, 14:37

Путин рассказал, сколько россиян вовремя не получает зарплату

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, максимальная задолженность по зарплате в России в этом году была в мае.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров рассказал, что в России 60 тысяч человек не получают зарплату вовремя. Задолженность по данному показателю в стране — порядка трёх с половиной миллиардов.

— Если говорить об уровне этой задолженности, то в этом году была в мае максимальная — порядка 3,8 млрд. Если с прошлым годом сравнивать, то удалось снизить задолженность на миллиард, — ответил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Министр подчеркнул, что задолженность плавно снимается, но вопрос всё ещё остаётся острым. По его словам, нередко задолженность связана с банкротством компаний.

Максим Топилин также отметил, что существенные долги по зарплате наблюдаются в семи субъектах РФ. Среди них Хабаровск, Приморский край, Кемеровская и Амурская области.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях. Российский лидер отметил, что это свидетельство невнимательного отношения к людям, нужно привлекать правоохранительные органы. Путин подчеркнул, что в сельском хозяйстве задолженность составляет 6%, а в добывающих отраслях — 19%.

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Александр Юнашев
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