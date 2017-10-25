Путин рассказал, сколько россиян вовремя не получает зарплату

По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, максимальная задолженность по зарплате в России в этом году была в мае.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров рассказал, что в России 60 тысяч человек не получают зарплату вовремя. Задолженность по данному показателю в стране — порядка трёх с половиной миллиардов.

— Если говорить об уровне этой задолженности, то в этом году была в мае максимальная — порядка 3,8 млрд. Если с прошлым годом сравнивать, то удалось снизить задолженность на миллиард, — ответил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Министр подчеркнул, что задолженность плавно снимается, но вопрос всё ещё остаётся острым. По его словам, нередко задолженность связана с банкротством компаний.

Максим Топилин также отметил, что существенные долги по зарплате наблюдаются в семи субъектах РФ. Среди них Хабаровск, Приморский край, Кемеровская и Амурская области.