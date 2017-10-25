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Опубликовано 25 октября 2017, 13:51

Metal Gear Survive выйдет в феврале 2018 года

Разработчики не только объявили дату выхода игры, но и рассказали о стартовом наборе контента.

Фото &copy; Konami Digital Entertainment

Фото © Konami Digital Entertainment

Компания Konami назвала дату выхода спин-оффа серии Metal Gear с подзаголовком Survive. Игра будет доступна 20 февраля 2018 года в США, 21 февраля — в Японии, а 22 февраля уже в Европе.

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Metal Gear Survive будет доступна уже 20 февраля

Фото © Konami Digital Entertainment

Изначально разработчики планировали выпустить Metal Gear Survive в этом году, однако команда разработчиков не рассчитала время на "полировку" игры. За предварительный заказ игроки получат позолоченное оружие, две эмоции, четыре шарфа, а также боевой раскрас для лица персонажа.

Также игра получит издание Digital Deluxe Edition. В него войдут саундтрек в цифровом формате, косметические предметы и множитель опыта на семь дней.

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Сергей Сурепин
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