Metal Gear Survive выйдет в феврале 2018 года
Разработчики не только объявили дату выхода игры, но и рассказали о стартовом наборе контента.
Фото © Konami Digital Entertainment
Компания Konami назвала дату выхода спин-оффа серии Metal Gear с подзаголовком Survive. Игра будет доступна 20 февраля 2018 года в США, 21 февраля — в Японии, а 22 февраля уже в Европе.
Metal Gear Survive будет доступна уже 20 февраля
Фото © Konami Digital Entertainment
Изначально разработчики планировали выпустить Metal Gear Survive в этом году, однако команда разработчиков не рассчитала время на "полировку" игры. За предварительный заказ игроки получат позолоченное оружие, две эмоции, четыре шарфа, а также боевой раскрас для лица персонажа.
Также игра получит издание Digital Deluxe Edition. В него войдут саундтрек в цифровом формате, косметические предметы и множитель опыта на семь дней.