Metal Gear Survive выйдет в феврале 2018 года

Компания Konami назвала дату выхода спин-оффа серии Metal Gear с подзаголовком Survive. Игра будет доступна 20 февраля 2018 года в США, 21 февраля — в Японии, а 22 февраля уже в Европе.

Metal Gear Survive будет доступна уже 20 февраля Фото © Konami Digital Entertainment

Изначально разработчики планировали выпустить Metal Gear Survive в этом году, однако команда разработчиков не рассчитала время на "полировку" игры. За предварительный заказ игроки получат позолоченное оружие, две эмоции, четыре шарфа, а также боевой раскрас для лица персонажа.