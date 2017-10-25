Microsoft откроет отель для геймеров

Компания Microsoft в преддверии австралийского запуска Xbox One X откроет в Сиднее отель Stay n’ Play. В нём геймеры смогут сыграть в новую консоль в "комфортных условиях и по удобному графику".

Посетители смогут поиграть в новую приставку Microsoft в "комфортных условиях и по удобному графику". В их распоряжении окажутся консоль Xbox One X, 4K-телевизор с технологией HDR, гарнитура с поддержкой Dolby Atmos, а также тематические пижамы, которые можно забрать с собой.