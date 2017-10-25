Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет 2017 года

Как ранее стало известно, проект бюджета на 2018 год может быть рассмотрен уже в этом месяце.

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о бюджете на текущий год, которые предполагают корректировку основных его характеристик. Ко второму чтению одобрены 59 поправок — большая часть из них принята по инициативе правительства.

Как отмечается в сообщении, в текущем году планируется на 10 миллиардов рублей докапитализировать Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, на 770 миллионов рублей увеличить расходы на финансирование ЦИК и направить 251,9 миллиона рублей на заработную плату научных сотрудников в рамках госпрограммы "Развитие образования", а также дополнительно направить 18 миллионов рублей высшим учебным заведениям.

Сообщается, также, что будет увеличен Резервный фонд правительства за счёт уменьшения взноса в международные организации и перераспределены средства в таких структурах, как Росмолодёжь, Минобороны, ФСБ, МВД и прокуратура.