Вице-спикер Госдумы посетит похороны короля Таиланда
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Правивший страной с 1946 года король Пхумипон Адульядет умер осенью прошлого года.
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова 26 октября посетит от России похороны короля Таиланда.
— Ольга Епифанова примет участие в траурных мероприятиях в Бангкоке, посвящённых похоронам короля Таиланда 26 октября, — отмечается в сообщении.
Как сообщается, от России она единственный представитель.
Правивший страной с 1946 года король Пхумипон Адульядет скончался осенью 2016 года в 88 лет. Его кремация намечена на 26 октября. Всех туристов, которые находятся в стране, власти призвали соблюдать определённый дресс-код и правила поведения.