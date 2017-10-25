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Опубликовано 25 октября 2017, 16:42

Вице-спикер Госдумы посетит похороны короля Таиланда

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Правивший страной с 1946 года король Пхумипон Адульядет умер осенью прошлого года.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова 26 октября посетит от России похороны короля Таиланда.

— Ольга Епифанова примет участие в траурных мероприятиях в Бангкоке, посвящённых похоронам короля Таиланда 26 октября, — отмечается в сообщении.

Как сообщается, от России она единственный представитель.

Правивший страной с 1946 года король Пхумипон Адульядет скончался осенью 2016 года в 88 лет. Его кремация намечена на 26 октября. Всех туристов, которые находятся в стране, власти призвали соблюдать определённый дресс-код и правила поведения.

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Арина Демидова
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