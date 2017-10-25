Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2017, 15:40

Умер один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино

Один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино умер в Новом Орлеане в возрасте 89 лет, сообщает TMZ. По информации дочери музыканта, он скончался в окружении семьи и друзей.

В 2005 году 77-летний музыкант пропал без вести, когда в Новом Орлеане бушевал ураган "Катрина". Мужчину обнаружили примерно через неделю благодаря его дочери, которая заметила в одной из газет фотографию лодки. Как оказалось, музыкант не пожелал переезжать из Нового Орлеана, решив переждать ураган у себя дома.

Домино является обладателем почётной награды Grammy Lifetime Achievement Award 1987 года. Он был назван Rolling Stone одним из величайших музыкантов эпохи рок-н-ролла.

BannerImage
Арина Демидова
  • Новости
  • рок-н-ролл
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar