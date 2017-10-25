Умер один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино

Один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино умер в Новом Орлеане в возрасте 89 лет, сообщает TMZ. По информации дочери музыканта, он скончался в окружении семьи и друзей.

В 2005 году 77-летний музыкант пропал без вести, когда в Новом Орлеане бушевал ураган "Катрина". Мужчину обнаружили примерно через неделю благодаря его дочери, которая заметила в одной из газет фотографию лодки. Как оказалось, музыкант не пожелал переезжать из Нового Орлеана, решив переждать ураган у себя дома.