Игра по "Южному Парку" получила бесплатную пробную версию

Ubisoft выпустила бесплатную пробную версию South Park: The Fractured but Whole. Сейчас она доступна на PlayStation 4 и Xbox One.

Пробная версия, в отличие от полной, ограничена по времени. На ознакомление с игрой геймерам дают только час. После завершения времени можно купить полную версию игры и перенести весь прогресс.