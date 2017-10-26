Игра по "Южному Парку" получила бесплатную пробную версию
Фото: © Valve Corporation
Сейчас демоверсия South Park: The Fractured but Whole доступна только на консолях.
Ubisoft выпустила бесплатную пробную версию South Park: The Fractured but Whole. Сейчас она доступна на PlayStation 4 и Xbox One.
South Park: The Fractured but Whole получила бесплатную пробную версию
Фото: © Valve Corporation
Пробная версия, в отличие от полной, ограничена по времени. На ознакомление с игрой геймерам дают только час. После завершения времени можно купить полную версию игры и перенести весь прогресс.
South Park: The Fractured but Whole вышла 17 октября на PC, Mac, PlayStation 4 и Xbox One.