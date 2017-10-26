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Опубликовано 26 октября 2017, 09:23

Игра по "Южному Парку" получила бесплатную пробную версию

Фото: &copy; Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

Сейчас демоверсия South Park: The Fractured but Whole доступна только на консолях.

Ubisoft выпустила бесплатную пробную версию South Park: The Fractured but Whole. Сейчас она доступна на PlayStation 4 и Xbox One.

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South Park: The Fractured but Whole получила бесплатную пробную версию

Фото: © Valve Corporation

Пробная версия, в отличие от полной, ограничена по времени. На ознакомление с игрой геймерам дают только час. После завершения времени можно купить полную версию игры и перенести весь прогресс.

South Park: The Fractured but Whole вышла 17 октября на PC, Mac, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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