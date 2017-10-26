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Опубликовано 26 октября 2017, 09:47

Microsoft прекратила производство Kinect

Фото: &copy; Wikipedia.org Creative Commons

Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Разработчики американской корпорации полностью отказались от камеры для консоли Xbox One.

Компания Microsoft объявила о прекращении производства камеры Kinect. Ранее её можно было использовать с консолью Xbox One.

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Kinect больше не будут выпускать

Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Впервые Kinect вышла в 2010 году. Камера попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самым быстро продаваемым потребительским устройством. Всего было продано более 35 миллионов штук.

В последнее время камера не пользовалась спросом, а разработчики всё реже выпускали игры с её использованием.

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Сергей Сурепин
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