Microsoft прекратила производство Kinect

Разработчики американской корпорации полностью отказались от камеры для консоли Xbox One.

Компания Microsoft объявила о прекращении производства камеры Kinect. Ранее её можно было использовать с консолью Xbox One.

Kinect больше не будут выпускать Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Впервые Kinect вышла в 2010 году. Камера попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самым быстро продаваемым потребительским устройством. Всего было продано более 35 миллионов штук.