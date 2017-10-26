Microsoft прекратила производство Kinect
Разработчики американской корпорации полностью отказались от камеры для консоли Xbox One.
Компания Microsoft объявила о прекращении производства камеры Kinect. Ранее её можно было использовать с консолью Xbox One.
Kinect больше не будут выпускать
Впервые Kinect вышла в 2010 году. Камера попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самым быстро продаваемым потребительским устройством. Всего было продано более 35 миллионов штук.
В последнее время камера не пользовалась спросом, а разработчики всё реже выпускали игры с её использованием.