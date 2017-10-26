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Опубликовано 26 октября 2017, 10:41

Switch получила поддержку контроллеров GameCube

Японские разработчики выпустили новое обновление, но официального анонса пока не было.

Фото: &copy; Wikipedia.org Creative Commons

Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

21 октября вышло обновление 4.0 для Switch. Теперь консоль поддерживает контроллеры GameCube.

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Nintendo Switch теперь поддерживает контроллеры GameCube

Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Для того чтобы использовать их, понадобится специальный адаптер. Ранее он выходил для другой консоли Nintendo — Wii U.

Сейчас Nintendo работает над портированием библиотеки игр GameCube на Switch. А уже в 2018 году работу начнёт новый онлайн-сервис с поддержкой этих игр.

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Сергей Сурепин
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