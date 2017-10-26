Switch получила поддержку контроллеров GameCube
Японские разработчики выпустили новое обновление, но официального анонса пока не было.
Фото: © Wikipedia.org Creative Commons
21 октября вышло обновление 4.0 для Switch. Теперь консоль поддерживает контроллеры GameCube.
Nintendo Switch теперь поддерживает контроллеры GameCube
Фото: © Wikipedia.org Creative Commons
Для того чтобы использовать их, понадобится специальный адаптер. Ранее он выходил для другой консоли Nintendo — Wii U.
Сейчас Nintendo работает над портированием библиотеки игр GameCube на Switch. А уже в 2018 году работу начнёт новый онлайн-сервис с поддержкой этих игр.