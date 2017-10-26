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Опубликовано 26 октября 2017, 11:24

SNES Mini стала самой продаваемой консолью в сентябре

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Американские покупатели обеспечили компании Nintendo лидирующую позицию в прошлом месяце.

Аналитическая фирма NPD Group опубликовала отчёт о выручке розничного видеоигрового рынка США. Всего геймеры потратили в сентябре 1,21 миллиарда долларов (на 39% больше по сравнению с прошлым годом).

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SNES Mini — самая продаваемая консоль сентября в США

Фото: © Nintendo

Самой продаваемой консолью в сентябре стала SNES Mini. Также спросом у геймеров пользовались Nintendo Switch и PlayStation 4.

Лидером среди игр оказалась Destiny 2. Также шутер стал самой продаваемой игрой 2017 года.

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Сергей Сурепин
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