SNES Mini стала самой продаваемой консолью в сентябре

Американские покупатели обеспечили компании Nintendo лидирующую позицию в прошлом месяце.

Аналитическая фирма NPD Group опубликовала отчёт о выручке розничного видеоигрового рынка США. Всего геймеры потратили в сентябре 1,21 миллиарда долларов (на 39% больше по сравнению с прошлым годом).

SNES Mini — самая продаваемая консоль сентября в США Фото: © Nintendo

Самой продаваемой консолью в сентябре стала SNES Mini. Также спросом у геймеров пользовались Nintendo Switch и PlayStation 4.