SNES Mini стала самой продаваемой консолью в сентябре
Фото: © Nintendo
Американские покупатели обеспечили компании Nintendo лидирующую позицию в прошлом месяце.
Аналитическая фирма NPD Group опубликовала отчёт о выручке розничного видеоигрового рынка США. Всего геймеры потратили в сентябре 1,21 миллиарда долларов (на 39% больше по сравнению с прошлым годом).
SNES Mini — самая продаваемая консоль сентября в США
Фото: © Nintendo
Самой продаваемой консолью в сентябре стала SNES Mini. Также спросом у геймеров пользовались Nintendo Switch и PlayStation 4.
Лидером среди игр оказалась Destiny 2. Также шутер стал самой продаваемой игрой 2017 года.