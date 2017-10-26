В Госдуму внесли законопроект об "экстремальном туризме"

Депутаты предлагают определить этот вид активности как "требующий определённых умений, знаний для использования специализированного оборудования", а также связанный с риском для здоровья и повышенной травмоопасностью.

В Госдуму внесли поправки в закон "Об основах турдеятельности в РФ", в которых предлагается официально закрепить понятие "экстремального туризма".

Цель внесения поправок — желание защитить жизнь, здоровье и права россиян, которые любят активный отдых и острые ощущения. В пояснительной записке к документу говорится, что объём внутреннего туризма в России растёт, как и спрос на альпинизм, виндсерфинг, дайвинг, дельтапланеризм, горнолыжный спорт, кайтинг, рафтинг и другие виды активности, которые могут быть включены в понятие "экстремальный туризм".

Под этим термином депутаты предлагают подразумевать активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных целях, для которых "необходимы специальные навыки, знания и которые связаны с повышенной травмоопасностью".