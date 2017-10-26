Дума в ноябре обсудит повышение МРОТ до прожиточного минимума

Ранее правительство внесло законопроект, согласно которому данные показатели должны быть полностью уравнены с начала 2019 года.

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в ноябре в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщил в ходе выступления на пленарном заседании первый зампред Госдумы Александр Жуков.

— В ноябре также в первом чтении среди законопроектов, внесённых правительством, предполагается рассмотреть в том числе очень важный вопрос о внесении изменений в законодательные акты в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, — отметил Жуков.