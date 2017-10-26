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Регион
Опубликовано 26 октября 2017, 11:11

Дума в ноябре обсудит повышение МРОТ до прожиточного минимума

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Ранее правительство внесло законопроект, согласно которому данные показатели должны быть полностью уравнены с начала 2019 года.

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в ноябре в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщил в ходе выступления на пленарном заседании первый зампред Госдумы Александр Жуков.

— В ноябре также в первом чтении среди законопроектов, внесённых правительством, предполагается рассмотреть в том числе очень важный вопрос о внесении изменений в законодательные акты в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, — отметил Жуков.

Ранее правительство внесло в Думу законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума. В соответствии с ним предполагается с начала 2018 года увеличить размер МРОТ до 9489 рублей в месяц (85% от фактического прожиточного минимума), а уже с 1 января 2019 года — полностью уравнять сумму.

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Алёна Темирчиева
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