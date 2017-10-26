Дума в ноябре обсудит повышение МРОТ до прожиточного минимума
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Ранее правительство внесло законопроект, согласно которому данные показатели должны быть полностью уравнены с начала 2019 года.
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в ноябре в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщил в ходе выступления на пленарном заседании первый зампред Госдумы Александр Жуков.
— В ноябре также в первом чтении среди законопроектов, внесённых правительством, предполагается рассмотреть в том числе очень важный вопрос о внесении изменений в законодательные акты в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, — отметил Жуков.
Ранее правительство внесло в Думу законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума. В соответствии с ним предполагается с начала 2018 года увеличить размер МРОТ до 9489 рублей в месяц (85% от фактического прожиточного минимума), а уже с 1 января 2019 года — полностью уравнять сумму.