Survarium получила PVE-режим
Разработчики выпустили новое обновление для шутера и добавили в игру первую сюжетную миссию.
Студия Vostok Games объявила о выходе нового обновления для Survarium. Игра получила PVE-режим.
Теперь в Survarium есть сюжетная миссия
Сейчас в игре доступна только одна сюжетная миссия. Разработчики хотят собрать отзывы пользователей, а после продолжить работать в этом направлении.
Миссия рассчитана на прохождение отрядом из трёх человек. При желании её можно пройти вдвоём или в одиночку.