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Опубликовано 26 октября 2017, 13:40

Survarium получила PVE-режим

Разработчики выпустили новое обновление для шутера и добавили в игру первую сюжетную миссию.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/RoxenRU

Скриншот видео youtube.com/RoxenRU

Студия Vostok Games объявила о выходе нового обновления для Survarium. Игра получила PVE-режим.

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Теперь в Survarium есть сюжетная миссия

Скриншот видео youtube.com/RoxenRU

Сейчас в игре доступна только одна сюжетная миссия. Разработчики хотят собрать отзывы пользователей, а после продолжить работать в этом направлении.

Миссия рассчитана на прохождение отрядом из трёх человек. При желании её можно пройти вдвоём или в одиночку.

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Сергей Сурепин
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