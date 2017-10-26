Survarium получила PVE-режим

Теперь в Survarium есть сюжетная миссия

Сейчас в игре доступна только одна сюжетная миссия. Разработчики хотят собрать отзывы пользователей, а после продолжить работать в этом направлении.

Миссия рассчитана на прохождение отрядом из трёх человек. При желании её можно пройти вдвоём или в одиночку.