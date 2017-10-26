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Опубликовано 26 октября 2017, 14:11

Авторы Middle-earth: Shadow of War рассказали о будущих дополнениях

Новый контент для игры разработчики будут выпускать с ноября 2017 года по май 2018 года.

Фото &copy;&nbsp;Monolith Productions

Фото © Monolith Productions

Студия Monolith поделилась подробностями будущих дополнений к Middle-earth: Shadow of War. Среди них — два сюжетных.

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Middle-earth: Shadow of War получит уйму дополнений

Фото © Monolith Productions

Всего разработчики планируют выпустить четыре дополнения. Первые два — "Возмездие племени Бойни" и "Возмездие племени Преступников" — добавят в игру дополнительные миссии, эпических и легендарных орков, а также новые испытания, улучшения для крепостей и битвы.

Также игра получит два сюжетных дополнения — "Клинок Галадриэли" и "Пустоши Мордора". Новый контент будет выходить с ноября 2017 года по май 2018 года.

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Сергей Сурепин
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