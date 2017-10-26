Авторы Middle-earth: Shadow of War рассказали о будущих дополнениях

Студия Monolith поделилась подробностями будущих дополнений к Middle-earth: Shadow of War. Среди них — два сюжетных.

Middle-earth: Shadow of War получит уйму дополнений Фото © Monolith Productions

Всего разработчики планируют выпустить четыре дополнения. Первые два — "Возмездие племени Бойни" и "Возмездие племени Преступников" — добавят в игру дополнительные миссии, эпических и легендарных орков, а также новые испытания, улучшения для крепостей и битвы.