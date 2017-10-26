Авторы Middle-earth: Shadow of War рассказали о будущих дополнениях
Новый контент для игры разработчики будут выпускать с ноября 2017 года по май 2018 года.
Фото © Monolith Productions
Студия Monolith поделилась подробностями будущих дополнений к Middle-earth: Shadow of War. Среди них — два сюжетных.
Middle-earth: Shadow of War получит уйму дополнений
Фото © Monolith Productions
Всего разработчики планируют выпустить четыре дополнения. Первые два — "Возмездие племени Бойни" и "Возмездие племени Преступников" — добавят в игру дополнительные миссии, эпических и легендарных орков, а также новые испытания, улучшения для крепостей и битвы.
Также игра получит два сюжетных дополнения — "Клинок Галадриэли" и "Пустоши Мордора". Новый контент будет выходить с ноября 2017 года по май 2018 года.