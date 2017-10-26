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Опубликовано 26 октября 2017, 14:34

Покупатели Destiny 2 для ПК нашли в коробках бумажные диски

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Разработчики вместо реального носителя с игрой положили внутрь только код для сервиса Battle.net.

24 октября Destiny 2 вышла на ПК. Покупатели обнаружили в коробке с игрой вместо настоящего диска бумажные муляжи.

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В коробках Destiny 2 для ПК нет настоящих дисков

Фото © Activision

Также внутри находится код для активации шутера в сервисе Battle.net. Полноценных носителей нет как в обычных изданиях, так и в специальных металлических кейсах из коллекционных изданий.

Ограниченная версия Destiny 2 стоит 5700 рублей, коллекционная — 14400 рублей.

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Сергей Сурепин
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