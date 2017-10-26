Покупатели Destiny 2 для ПК нашли в коробках бумажные диски
Фото © Activision
Разработчики вместо реального носителя с игрой положили внутрь только код для сервиса Battle.net.
24 октября Destiny 2 вышла на ПК. Покупатели обнаружили в коробке с игрой вместо настоящего диска бумажные муляжи.
В коробках Destiny 2 для ПК нет настоящих дисков
Фото © Activision
Также внутри находится код для активации шутера в сервисе Battle.net. Полноценных носителей нет как в обычных изданиях, так и в специальных металлических кейсах из коллекционных изданий.
Ограниченная версия Destiny 2 стоит 5700 рублей, коллекционная — 14400 рублей.