В Steam теперь можно купить электронные подарочные карты

Магазин цифровой дистрибуции ввёл возможность дарить друзьям не только игры, но и денежные карты.

Компания Valve добавила в магазин цифровой дистрибуции Steam подарочные карты с различным номиналом. До этого кошелёк пополнить таким способом можно было, только купив код в розничных сетях.

Электронные подарочные карты появились в Steam Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/asenat29

Сейчас доступны карты на 150, 300, 750, 1500 и 3000 рублей. Купить их можно с помощью любой принимаемой сервисом формы оплаты.