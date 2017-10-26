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Опубликовано 26 октября 2017, 14:55

В Steam теперь можно купить электронные подарочные карты

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Flickr/asenat29

Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/asenat29

Магазин цифровой дистрибуции ввёл возможность дарить друзьям не только игры, но и денежные карты.

Компания Valve добавила в магазин цифровой дистрибуции Steam подарочные карты с различным номиналом. До этого кошелёк пополнить таким способом можно было, только купив код в розничных сетях.

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Электронные подарочные карты появились в Steam

Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/asenat29

Сейчас доступны карты на 150, 300, 750, 1500 и 3000 рублей. Купить их можно с помощью любой принимаемой сервисом формы оплаты.

Электронные карты можно покупать только в подарок. Активировать код в своей учётной записи не выйдет.

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Сергей Сурепин
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