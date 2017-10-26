Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября 2017, 15:12

Destiny 2 установила рекорд по цифровым продажам на консолях

Фото: &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

Результаты многопользовательского шутера за месяц с момента выхода оказались лучше, чем у Call of Duty: Black Ops 3.

Аналитическая фирма SuperData сообщила, что Destiny 2 стала лидером не только в рознице, но и по количеству цифровых продаж. Показатели шутера значительно превышают результаты первой части, которая вышла в сентябре 2014 года.

image

Авторы Destiny 2 отчитались об очередном рекорде своей игры

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

Также сиквелу Destiny удалось побить рекорд Call of Duty: Black Ops 3 по числу цифровых копий, реализованных за первый месяц. Игра вышла 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One.

На ПК Destiny 2 вышла 24 октября.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • bungie
  • destiny2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar