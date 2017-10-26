Госдума одобрила ускоренную блокировку сайтов зарубежных НКО

Это позволит своевременно ограничивать доступ к информационным материалам, распространяемым запрещёнными организациями.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий внесудебную блокировку сайтов запрещённых на территории РФ организаций. Инициатива была выдвинута в конце сентября.

— Законопроектом предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещённых в России организаций, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соответствующие изменения планируется внести в статью закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Данные меры позволят своевременно блокировать информационные материалы, распространяемые экстремистскими организациями.