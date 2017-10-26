Продюсер Саши Спилберг увидел в Поклонской задатки успешного видеоблогера

Александр Балковский уверен, что, если экс-прокурор Крыма выберет для своих роликов тему пошире, чем творчество Алексея Учителя, она может стать настоящей звездой YouTube.

Александр Балковский, успешный продюсер, отец видеоблогера Саши Спилберг, с экспертной точки зрения оценил последнее видео депутата Госдумы Натальи Поклонской, в котором она раскритиковала генпрокурора РФ Юрия Чайку за бездействие в ситуации с "Матильдой". По мнению Балковского, экс-прокурор Крыма вполне могла бы сделать карьеру успешного видеоблогера. Если, конечно, прислушается к его советам.

— Она выбрала тему для своих видеоблогов, которая интересует очень маленькое количество людей. Больше это никто смотреть не будет. У неё узкая ниша. Она нишевый блогер, — прокомментировал продюсер в интервью НСН.

Внешние данные политика, а также её манеру подачи информации эксперт тоже похвалил.

— Поклонская — очень симпатичная персона, в ней нет властной монументальности, а потому есть все задатки успешного видеоблогера, — уверен он.