Госдума отказалась запрещать аборты в частных клиниках

Ранее инициативу не одобрил и кабмин, который посчитал, что ограничения могут привести к росту проведения процедур вне медицинских организаций.

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, согласно которому проведение абортов разрешалось бы только в государственных медучреждениях. Инициатива два года назад была внесена в Думу рядом депутатов нижней палаты и сенатором Еленой Мизулиной.

В проекте также предлагалось исключить этот вид медпомощи из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и услуг частных клиник. Депутаты предлагали направить высвобождающиеся в ФОМС средства на материальную помощь оказавшимся в сложной жизненной ситуации беременным женщинам. При проведении процедуры вне государственного медицинского учреждения предусматривалась административная ответственность в виде штрафа.

Госдума также отклонила проект, предусматривающий внесение поправок в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В нём предлагалось направлять беременную женщину, принявшую решение об аборте, на ультразвуковое исследование для визуализации плода и прослушивания его сердцебиения, а также на консультацию для разъяснения негативных последствий данной процедуры.