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Опубликовано 27 октября 2017, 08:29

AMD показала самый быстрый в мире процессор

Фото &copy;&nbsp;Flickr/Ikram Hanip

Фото © Flickr/Ikram Hanip

Новые технологии необходимы для использования в ультратонких ноутбуках, чтобы справляться с играми.

Компания AMD представила новые процессоры Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U. Это отличное решение для мощных устройств 2 в 1, планшетов-трансформеров и ультрабуков.

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У AMD выйдет самый быстрый в мире процессор

Фото © Flickr/Ikram Hanip

Производитель заявил, что мобильные процессоры Ryzen предлагают максимальную производительность для повседневных задач, многопоточных приложений и серьёзных нагрузок, демонстрируя при этом продолжительное время работы от батареи.

Процессоры поступят в продажу в ближайшее время. Первое устройство, которое получит Ryzen 7 2700, станет ноутбук ASUS ROG Strix GL702ZC.

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Сергей Сурепин
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