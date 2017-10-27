AMD показала самый быстрый в мире процессор

Новые технологии необходимы для использования в ультратонких ноутбуках, чтобы справляться с играми.

Компания AMD представила новые процессоры Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U. Это отличное решение для мощных устройств 2 в 1, планшетов-трансформеров и ультрабуков.

У AMD выйдет самый быстрый в мире процессор Фото © Flickr/Ikram Hanip

Производитель заявил, что мобильные процессоры Ryzen предлагают максимальную производительность для повседневных задач, многопоточных приложений и серьёзных нагрузок, демонстрируя при этом продолжительное время работы от батареи.