AMD показала самый быстрый в мире процессор
Новые технологии необходимы для использования в ультратонких ноутбуках, чтобы справляться с играми.
Компания AMD представила новые процессоры Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U. Это отличное решение для мощных устройств 2 в 1, планшетов-трансформеров и ультрабуков.
У AMD выйдет самый быстрый в мире процессор
Производитель заявил, что мобильные процессоры Ryzen предлагают максимальную производительность для повседневных задач, многопоточных приложений и серьёзных нагрузок, демонстрируя при этом продолжительное время работы от батареи.
Процессоры поступят в продажу в ближайшее время. Первое устройство, которое получит Ryzen 7 2700, станет ноутбук ASUS ROG Strix GL702ZC.