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Опубликовано 27 октября 2017, 08:29

NVIDIA представила новую видеокарту

Фото &copy; Flickr/Laineema

Фото © Flickr/Laineema

Устройство получило название GeForce GTX1070Ti и поступит в продажу уже второго ноября.

Компания NVIDIA представила новую видеокарту GeForce GTX1070Ti. Графический адаптер получил 2432 ядра CUDA и 8 гигабайт памяти GDDR5.

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NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce GTX1070Ti

Фото © Flickr/Laineema

Базовая частота чипа — 1607 мегагерц, пропускная способность памяти — 256 гигабайт в секунду. Во время тестов производительности GeForce GTX1070Ti проявила себя в два раза лучше, чем GTX970.

Видеокарта поступит в продажу 2 ноября. Цена — 449 долларов.

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Сергей Сурепин
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