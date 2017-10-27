NVIDIA представила новую видеокарту

Устройство получило название GeForce GTX1070Ti и поступит в продажу уже второго ноября.

Базовая частота чипа — 1607 мегагерц, пропускная способность памяти — 256 гигабайт в секунду. Во время тестов производительности GeForce GTX1070Ti проявила себя в два раза лучше, чем GTX970.