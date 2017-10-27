NVIDIA представила новую видеокарту
Устройство получило название GeForce GTX1070Ti и поступит в продажу уже второго ноября.
Компания NVIDIA представила новую видеокарту GeForce GTX1070Ti. Графический адаптер получил 2432 ядра CUDA и 8 гигабайт памяти GDDR5.
NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce GTX1070Ti
Базовая частота чипа — 1607 мегагерц, пропускная способность памяти — 256 гигабайт в секунду. Во время тестов производительности GeForce GTX1070Ti проявила себя в два раза лучше, чем GTX970.
Видеокарта поступит в продажу 2 ноября. Цена — 449 долларов.