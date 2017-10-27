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Опубликовано 27 октября 2017, 04:42

США рассказали о реакции СССР на убийство Кеннеди

35-ый президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин. Фото: &copy; REUTERS/JFK Library/The White House/Cecil Stoughton

35-ый президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин. Фото: © REUTERS/JFK Library/The White House/Cecil Stoughton

В рассекреченных файлах утверждается, что по американскому президенту даже звонили колокола в церквях.

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало в СССР шок, говорится в опубликованном документе Федерального бюро расследований (ФБР) от 1966 года.

— Источник, который в прошлом поставлял надёжную информацию и который находился в СССР в момент убийства покойного Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди, — говорится в документе.

Также отмечается, что советские дипломаты и сотрудники КГБ встречались по поводу убийства Кеннеди. В частности, постоянный представитель СССР при ООН Николай Федоренко сообщил своим сотрудникам, что страна скорбит о случившемся.

Как ранее сообщал Лайф, на сайте Национальных архивов опубликован 2891 документ об убийстве президента Кеннеди. Ещё несколько тысяч файлов будет рассекречено до конца апреля 2018 года.

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Артём Андреев
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