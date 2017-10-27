США рассказали о реакции СССР на убийство Кеннеди
35-ый президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин. Фото: © REUTERS/JFK Library/The White House/Cecil Stoughton
В рассекреченных файлах утверждается, что по американскому президенту даже звонили колокола в церквях.
Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало в СССР шок, говорится в опубликованном документе Федерального бюро расследований (ФБР) от 1966 года.
— Источник, который в прошлом поставлял надёжную информацию и который находился в СССР в момент убийства покойного Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди, — говорится в документе.
Также отмечается, что советские дипломаты и сотрудники КГБ встречались по поводу убийства Кеннеди. В частности, постоянный представитель СССР при ООН Николай Федоренко сообщил своим сотрудникам, что страна скорбит о случившемся.
Как ранее сообщал Лайф, на сайте Национальных архивов опубликован 2891 документ об убийстве президента Кеннеди. Ещё несколько тысяч файлов будет рассекречено до конца апреля 2018 года.