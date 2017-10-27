В песне вокалистки "Тату" нашли намёки на две игры

Фанаты обнаружили связь между композицией и не вышедшими Silent Hills и Death Stranding.

Видео Лены Катиной появилось на неверифицированном аккаунте группы на "Ютубе". Также его можно найти в официальной группе певицы во "ВКонтакте". Трек получил название Silent Hills.

О связи песни с отменённой игрой Хидэо Кодзимы нигде не сообщается. При этом владелец YouTube-канала лайкает комментарии, связанные с этой игрой.

В треке Лены Катиной нашли связь с играми Хидэо Кодзимы Скриншот видео youtube.com/tATu Official