Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября 2017, 08:30

В песне вокалистки "Тату" нашли намёки на две игры

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/tATu Official

Скриншот видео youtube.com/tATu Official

Фанаты обнаружили связь между композицией и не вышедшими Silent Hills и Death Stranding.

Видео Лены Катиной появилось на неверифицированном аккаунте группы на "Ютубе". Также его можно найти в официальной группе певицы во "ВКонтакте". Трек получил название Silent Hills.

О связи песни с отменённой игрой Хидэо Кодзимы нигде не сообщается. При этом владелец YouTube-канала лайкает комментарии, связанные с этой игрой.

image

В треке Лены Катиной нашли связь с играми Хидэо Кодзимы

Скриншот видео youtube.com/tATu Official

Также фанаты нашли связь между Silent Hills и Death Stranding.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Лена Катина
  • Знаменитости
  • Музыка
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar