В песне вокалистки "Тату" нашли намёки на две игры
Фанаты обнаружили связь между композицией и не вышедшими Silent Hills и Death Stranding.
Видео Лены Катиной появилось на неверифицированном аккаунте группы на "Ютубе". Также его можно найти в официальной группе певицы во "ВКонтакте". Трек получил название Silent Hills.
О связи песни с отменённой игрой Хидэо Кодзимы нигде не сообщается. При этом владелец YouTube-канала лайкает комментарии, связанные с этой игрой.
В треке Лены Катиной нашли связь с играми Хидэо Кодзимы
Также фанаты нашли связь между Silent Hills и Death Stranding.