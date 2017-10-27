В Steam начала распродажа в честь Хеллоуина

В магазине цифровой дистрибуции появились значительные скидки на игры в жанре хоррор.

Valve объявила о начале распродажи в Steam в честь Хеллоуина. Все игры получили фиксированные скидки, которые сохранятся на протяжении всей акции.

В Steam проводят распродажу по поводу Хэллоуина Фото © Vicarious Visions

Каждый день разработчики будут обновлять главную страницу магазина, чтобы осветить наиболее выгодные предложения. Скидки действуют на DOOM, Prey, Resident Evil 7, Get Even, The Evil Within.