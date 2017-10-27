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Опубликовано 27 октября 2017, 09:30

В Steam начала распродажа в честь Хеллоуина

Фото &copy; Vicarious Visions

Фото © Vicarious Visions

В магазине цифровой дистрибуции появились значительные скидки на игры в жанре хоррор.

Valve объявила о начале распродажи в Steam в честь Хеллоуина. Все игры получили фиксированные скидки, которые сохранятся на протяжении всей акции.

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В Steam проводят распродажу по поводу Хэллоуина

Фото © Vicarious Visions

Каждый день разработчики будут обновлять главную страницу магазина, чтобы осветить наиболее выгодные предложения. Скидки действуют на DOOM, Prey, Resident Evil 7, Get Even, The Evil Within.

Распродажа продлится до 1 ноября 20:00.

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Сергей Сурепин
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