В Steam начала распродажа в честь Хеллоуина
Фото © Vicarious Visions
В магазине цифровой дистрибуции появились значительные скидки на игры в жанре хоррор.
Valve объявила о начале распродажи в Steam в честь Хеллоуина. Все игры получили фиксированные скидки, которые сохранятся на протяжении всей акции.
В Steam проводят распродажу по поводу Хэллоуина
Фото © Vicarious Visions
Каждый день разработчики будут обновлять главную страницу магазина, чтобы осветить наиболее выгодные предложения. Скидки действуют на DOOM, Prey, Resident Evil 7, Get Even, The Evil Within.
Распродажа продлится до 1 ноября 20:00.