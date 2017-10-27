Госдума поздравила украинцев с 73-й годовщиной освобождения от фашистов
Киевские кадеты во время вахты памяти "Спасибо за жизнь" на месте массового расстрела фашистами мирных жителей в Бабьем Яру
Фото: © РИА Новости/Евгений Котенко
В ходе боёв за освобождение Украины геройски погибли 824 тысячи советских солдат и офицеров, представляющих все народы Советского Союза.
Депутаты Госдумы РФ поздравили украинский народ с годовщиной освобождения от фашистов. Соответствующее заявление было принято на заседании в пятницу.
Проект постановления подготовил и внёс не рассмотрение парламента депутат-единоросс от Севастополя Дмитрий Белик. В документе отмечается, что 28 октября 2017 года исполняется 73 года со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. За период оккупации фашистами и их пособниками на Украине было уничтожено 3,9 млн мирных жителей, в том числе в концлагерях и гетто. А в ходе боев за освобождение Украины геройски погибли 824 тысячи советских солдат и офицеров, представляющих все народы Советского Союза.
— Депутаты Государственной думы, представители народов, победивших фашистскую Германию, поздравляют граждан братской Украины с 73-й годовщиной её освобождения от немецко-фашистских захватчиков и выражают надежду, что вечная память об этом великом подвиге наших предков навсегда останется в сердцах народов России и Украины, — говорится в заявлении депутатов российского парламента.
Тем не менее в Госдуме осуждают тот факт, что официальный Киев поддерживает проведение на своей территории факельных шествий, прославляющих фашистов и их пособников, а также поддерживает запрет Георгиевской ленты и акции "Бессмертный полк".
— Эта фальсификация истории происходит при сознательном попустительстве и поддержке официального Киева, — указывают депутаты.
Отметим, что в самой Украине масштабных акций по случаю освобождения от немецко-фашистских захватчиков на государственном уровне, похоже, не планируется. Зато на местных уровнях СМИ удалось найти информацию, что памятные мероприятия при поддержке общественных организаций пройдут в Херсоне, Одессе, Николаевской области. Во многих украинских городах гражданские активисты проведут церемонию возложения венков к вечному огню и у памятников защитникам родины.