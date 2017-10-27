Госдума поздравила украинцев с 73-й годовщиной освобождения от фашистов

В ходе боёв за освобождение Украины геройски погибли 824 тысячи советских солдат и офицеров, представляющих все народы Советского Союза.

Депутаты Госдумы РФ поздравили украинский народ с годовщиной освобождения от фашистов. Соответствующее заявление было принято на заседании в пятницу.

Проект постановления подготовил и внёс не рассмотрение парламента депутат-единоросс от Севастополя Дмитрий Белик. В документе отмечается, что 28 октября 2017 года исполняется 73 года со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. За период оккупации фашистами и их пособниками на Украине было уничтожено 3,9 млн мирных жителей, в том числе в концлагерях и гетто. А в ходе боев за освобождение Украины геройски погибли 824 тысячи советских солдат и офицеров, представляющих все народы Советского Союза.

— Депутаты Государственной думы, представители народов, победивших фашистскую Германию, поздравляют граждан братской Украины с 73-й годовщиной её освобождения от немецко-фашистских захватчиков и выражают надежду, что вечная память об этом великом подвиге наших предков навсегда останется в сердцах народов России и Украины, — говорится в заявлении депутатов российского парламента.

Тем не менее в Госдуме осуждают тот факт, что официальный Киев поддерживает проведение на своей территории факельных шествий, прославляющих фашистов и их пособников, а также поддерживает запрет Георгиевской ленты и акции "Бессмертный полк".

— Эта фальсификация истории происходит при сознательном попустительстве и поддержке официального Киева, — указывают депутаты.