Жириновский предложил отменить в России алименты

Лидер либерал-демократов считает, что выплаты на ребёнка нужно возложить на государство, чтобы разведённые супруги могли поскорее создать новые семьи.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил профильному комитету Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей "найти замену алиментам". Об этом сообщает РИА "Новости".

По его мнению, силовые методы взыскания выплат на ребёнка "до конца добивают семью". Либерал-демократ указал на то, что сама формулировка "совершенствование процедуры взыскания алиментов" уже имеет определённый репрессивный характер.

Жириновский также добавил, что его партия ранее предлагала возложить выплату алиментов на государство, так как "это позволит разведённому супругу быстрее создать новую семью".