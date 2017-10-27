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Регион
Опубликовано 27 октября 2017, 15:07

Авторы Overwatch ограничили голосовой чат

Фото: &copy;&nbsp;BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Разработчикам многопользовательского шутера пришлось прибегнуть к этому из-за спама репликами персонажа.

Один из участников форума Blizzard рассказал, что ему несправедливо ограничили голосовой чат по ошибке системы жалоб. По словам разработчиков, игроки жаловались на пользователя за брань.

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Игроку в Overwatch заблокировали голосовой чат из-за спама

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

В Blizzard добавили, что некорректное поведение в голосовом чате включает в себя любое проявление ненависти, агрессии и дискриминации. Реплики персонажей также могут досаждать другим игрокам.

В августе 2017 года разработчики заявили, что усилят меры по отношению к "токсичным игрокам".

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Сергей Сурепин
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