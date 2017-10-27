Авторы Overwatch ограничили голосовой чат
Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Разработчикам многопользовательского шутера пришлось прибегнуть к этому из-за спама репликами персонажа.
Один из участников форума Blizzard рассказал, что ему несправедливо ограничили голосовой чат по ошибке системы жалоб. По словам разработчиков, игроки жаловались на пользователя за брань.
Игроку в Overwatch заблокировали голосовой чат из-за спама
Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT
В Blizzard добавили, что некорректное поведение в голосовом чате включает в себя любое проявление ненависти, агрессии и дискриминации. Реплики персонажей также могут досаждать другим игрокам.
В августе 2017 года разработчики заявили, что усилят меры по отношению к "токсичным игрокам".