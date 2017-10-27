Авторы Overwatch ограничили голосовой чат

Разработчикам многопользовательского шутера пришлось прибегнуть к этому из-за спама репликами персонажа.

Один из участников форума Blizzard рассказал, что ему несправедливо ограничили голосовой чат по ошибке системы жалоб. По словам разработчиков, игроки жаловались на пользователя за брань.

Игроку в Overwatch заблокировали голосовой чат из-за спама Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

В Blizzard добавили, что некорректное поведение в голосовом чате включает в себя любое проявление ненависти, агрессии и дискриминации. Реплики персонажей также могут досаждать другим игрокам.