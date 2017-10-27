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Опубликовано 27 октября 2017, 16:07

Авторы Rainbow Six Siege внесли изменения в баланс

Разработчики воздержались от добавления нового контента, однако начали работу уже над известными недостатками.

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

26 октября Ubisoft выпустила обновление Reinforcement для Rainbow Six Siege. Разработчики исправили известные баги, а также внесли изменения в баланс шутера.

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Разработчики продолжают корректировать баланс в Rainbow Six Siege

Фото © Ubisoft Montreal

Изменения затронули классы Kapkan, Blitz и Ela. Также разработчики работают над сетевым кодом игры. Ubisoft оптимизировали задержку, связанную с пингом, а также обновили физическую модель.

Последнее на данный момент крупное обновление для Rainbow Six Siege — "Кровавая орхидея" вышло 5 сентября.

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Сергей Сурепин
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