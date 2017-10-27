Авторы Rainbow Six Siege внесли изменения в баланс
Разработчики воздержались от добавления нового контента, однако начали работу уже над известными недостатками.
Фото © Ubisoft Montreal
26 октября Ubisoft выпустила обновление Reinforcement для Rainbow Six Siege. Разработчики исправили известные баги, а также внесли изменения в баланс шутера.
Разработчики продолжают корректировать баланс в Rainbow Six Siege
Фото © Ubisoft Montreal
Изменения затронули классы Kapkan, Blitz и Ela. Также разработчики работают над сетевым кодом игры. Ubisoft оптимизировали задержку, связанную с пингом, а также обновили физическую модель.
Последнее на данный момент крупное обновление для Rainbow Six Siege — "Кровавая орхидея" вышло 5 сентября.