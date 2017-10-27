Авторы Rainbow Six Siege внесли изменения в баланс

26 октября Ubisoft выпустила обновление Reinforcement для Rainbow Six Siege. Разработчики исправили известные баги, а также внесли изменения в баланс шутера.

Изменения затронули классы Kapkan, Blitz и Ela. Также разработчики работают над сетевым кодом игры. Ubisoft оптимизировали задержку, связанную с пингом, а также обновили физическую модель.