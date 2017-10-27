Super Mario Odyssey стала второй самой продаваемой игрой на Amazon
Фото © Nintendo
Новая игра популярной серии только вышла, но по предварительным заказам уже лидирует в американском магазине.
27 октября вышла Super Mario Odyssey на Nintendo Switch. Игре удалось в этом году стать второй самой продаваемой игрой на Amazon.
Super Mario Odyssey — вторая самая продаваемая игра года на Amazon
Фото © Nintendo
Лидером в магазине остаётся другая игра для Switch — Mario Kart 8 Deluxe. Третью строчку рейтинга занимает The Legend of Zelda: Breath of the Wild — версия для Switch.
Super Mario Odyssey получила высокие оценки критиков.