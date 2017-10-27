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Опубликовано 27 октября 2017, 12:06

Super Mario Odyssey стала второй самой продаваемой игрой на Amazon

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Новая игра популярной серии только вышла, но по предварительным заказам уже лидирует в американском магазине.

27 октября вышла Super Mario Odyssey на Nintendo Switch. Игре удалось в этом году стать второй самой продаваемой игрой на Amazon.

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Super Mario Odyssey — вторая самая продаваемая игра года на Amazon

Фото © Nintendo

Лидером в магазине остаётся другая игра для Switch — Mario Kart 8 Deluxe. Третью строчку рейтинга занимает The Legend of Zelda: Breath of the Wild — версия для Switch.

Super Mario Odyssey получила высокие оценки критиков.

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Сергей Сурепин
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